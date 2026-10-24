Beautiful, anticipazioni 24 ottobre 2026: Will ha dei dubbi su Remy, Zende accusa Carter

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 24 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Remy porterà ad Electra una pizza alla Forrester Creations e si fermerà a chiacchierare un po’ con lei in ufficio, Will però lo inviterà a continuare il giro delle consegne per evitare di mettere la ragazza in difficoltà sul lavoro.

Anticipazioni Beautiful 24 ottobre 2026: Hope comunica la novità sulla Forrester a Zende, lui non reagisce bene

Electra dirà che per lei è piacevole vedere un amico, cercherà però di fargli capire che l’opportunità ottenuta nel mondo della moda per lei è davvero importante, specie dopo quello che le è successo in passato. A quel punto Remy andrà via, ma sarà visibilmente infastidito.

Dopo aver osservato il comportamento del ragazzo Will manifesterà dei dubbi su di lui, anche in merito alla sua decisione di venire a Los Angeles. Non appena sarà da solo, Remy guarderà al computer una fotografia di Electra in un programma di ritocco e sembrerà voler fare allo scatto delle modifiche. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Hope dirà a Zende che il nuovo capo della Forrester Creations ora è Carter. Lui non reagirà bene, pensa infatti che l’azienda sia dei Forrester ed è così che le cose dovrebbero rimanere, infatti accuserà il Walton di averla rubata alla sua famiglia.