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Salute e ambiente nel SIN di Manfredonia: quali evidenze, criticità e prospettive?

Giovedì 24 settembre, nel Chiostro di Palazzo San Domenico, il primo

dei quattro appuntamenti dedicati al cinquantesimo anniversario

dell’incidente del 26 settembre 1976.

Cinquant’anni dopo il più grave incidente che interessò il petrolchimico ANIC/Enichem,

una domanda resta aperta: quali sono oggi le condizioni del nostro territorio e della

salute della popolazione? E’ da questa domanda che prende avvio, giovedì 24

settembre, nel Chiostro di Palazzo San Domenico, la prima delle quattro giornate

dedicate alla memoria dell’incidente del 26 settembre 1976 e alle conseguenze che ha

avuto e che continua ad avere sulla salute della popolazione e sull’ambiente.



Il programma

Giovedì 24 settembre 2026, dalle 17:30 alle 20:30

Chiostro di Palazzo San Domenico, Manfredonia

Saluti delle Autorità

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia

Pierpaolo d’Arienzo- Sindaco di Monte Sant’Angelo

Michele Bisceglia – Sindaco di Mattinata

Antonio Decaro – Presidente Regione Puglia

18:30-19:00

Lo stato di salute dei cittadini (intervento della dott.ssa Lucia Bisceglia – Direttore

Generale AReSS Puglia)

19:00-19:30

La criticità del suolo, del sottosuolo, dell’aria e dell’acqua (intervento della dott.ssa

Filomena Lacarbonara – ARPA Puglia)

19:30-20:00

il modello applicato “One Health e Citizen Science” (intervento del prof. Annibale

Biggeri – statistico medico ed epidemiologo)

20:00-20:30

Conclusioni e dibattito

Modera il dott. Renato Sammarco (ISDEE Foggia)

L’ingresso è gratuito.

La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.