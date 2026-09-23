Salute e ambiente nel SIN di Manfredonia: quali evidenze, criticità e prospettive?
Salute e ambiente nel SIN di Manfredonia: quali evidenze, criticità e prospettive?
Giovedì 24 settembre, nel Chiostro di Palazzo San Domenico, il primo
dei quattro appuntamenti dedicati al cinquantesimo anniversario
dell’incidente del 26 settembre 1976.
Cinquant’anni dopo il più grave incidente che interessò il petrolchimico ANIC/Enichem,
una domanda resta aperta: quali sono oggi le condizioni del nostro territorio e della
salute della popolazione? E’ da questa domanda che prende avvio, giovedì 24
settembre, nel Chiostro di Palazzo San Domenico, la prima delle quattro giornate
dedicate alla memoria dell’incidente del 26 settembre 1976 e alle conseguenze che ha
avuto e che continua ad avere sulla salute della popolazione e sull’ambiente.
Il programma
Giovedì 24 settembre 2026, dalle 17:30 alle 20:30
Chiostro di Palazzo San Domenico, Manfredonia
Saluti delle Autorità
Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia
Pierpaolo d’Arienzo- Sindaco di Monte Sant’Angelo
Michele Bisceglia – Sindaco di Mattinata
Antonio Decaro – Presidente Regione Puglia
18:30-19:00
Lo stato di salute dei cittadini (intervento della dott.ssa Lucia Bisceglia – Direttore
Generale AReSS Puglia)
19:00-19:30
La criticità del suolo, del sottosuolo, dell’aria e dell’acqua (intervento della dott.ssa
Filomena Lacarbonara – ARPA Puglia)
19:30-20:00
il modello applicato “One Health e Citizen Science” (intervento del prof. Annibale
Biggeri – statistico medico ed epidemiologo)
20:00-20:30
Conclusioni e dibattito
Modera il dott. Renato Sammarco (ISDEE Foggia)
L’ingresso è gratuito.
La cittadinanza e gli organi di stampa sono invitati a partecipare.