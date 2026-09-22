Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 22 settembre 2026: Burhan spara ad Emel, Orhan viene aggredito

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, martedì 22 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Asiye si recherà insieme alla sorella a casa della signora Ilknur per fare le pulizie e lei apparirà molto gentile nei loro confronti. Quando la donna andrà via per andare a prendere un aereo le Eren resteranno a casa da sole. Il volo però verrà cancellato quindi Burhan e la moglie torneranno a casa.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 22 settembre 2026: Harika invita a casa Resul per un caffè, Suzen è contraria

Burhan vedendo degli sconosciuti in casa sua sparerà in modo accidentale alla piccola Emel che verrà portata subito in ospedale per essere soccorsa. Fortunatamente, però, la ferita non sarà grave e potrà tornare a casa senza grosse conseguenze. Nel frattempo nel supermercato in cui lavora Orhan proverà a fermare dei ladri, loro però aspetteranno che l’uomo uscirà da lavoro per aggredirlo in maniera brutale.

Harika e Ogulcan saranno molto felici insieme dopo aver deciso di iniziare una relazione. Nel momento in cui la riaccompagnerà a casa i due vedranno una lussuosa auto nel quartiere e scopriranno che Resul ha accompagnato Suzen a casa. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che la ragazza con la speranza che la madre possa iniziare una relazione con il facoltoso uomo lo inviterà a casa per un caffè nonostante la madre non apparirà d’accordo.