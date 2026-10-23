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Giovani D Valore: Manfredonia in quinta posizione nel girone H

Prima graduatoria della stagione della 15° edizione dell’iniziativa “Giovani D Valore”, il progetto del Dipartimento Interregionale destinato alle società del Campionato Serie D che puntano fattivamente sui giovani.

Ogni club riceverà un punteggio associato all’utilizzo di calciatori Under 19 oltre la quota prevista da regolamento, a patto che tesserati a titolo definitivo o temporaneo da un altro club dilettantistico e che siano impiegati dall’inizio e per tutta la durata del primo tempo della partita.

Il contributo economico sarà corrisposto per metà al termine del girone d’andata e per l‘altra a fine campionato (escluse dal conteggio le ultime quattro giornate) alle società classificatesi dalla 1ª alla 5ª posizione nelle due speciali graduatorie.

I PREMI – Di seguito gli importi previsti per i premi e validi per le due distinte graduatorie: € 25.000,00 alla 1ª classificata, di € 15.000,00 alla 2ª, di € 10.000,00 alla 3ª, di € 5.000,00 alla 4ª e di € 2.500,00 alla 5ª. In caso di parità in graduatoria tra due o più squadre, acquisirà il diritto quella meglio classificata nella Coppa Disciplina nell’ambito del girone di riferimento, secondo le classifiche pubblicate con Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale al termine della stagione sportiva 2026/2027.

La graduatoria dei primi cinque posti della classifica dopo sei giornate:

Girone A

Gozzano 382 punti; Chisola 377; Borgosesia 188; Lascaris 113; Sestri Levante 81.

Girone B

Virtus Verona 292; Real Calepina 202; Villa Valle 196; Club Milano 192; Brusaporto e Fiorenzuola 77.

Girone C

Este 162; Campodarsego 142; Legnago 64; Triestina 59; Bassano 55.

Girone D

Crema 178; Pontedera 174; Pro Patria 83; Varese 78; Oltrepò 64.

Girone E

Seravezza 70; Ghiviborgo e Sasso Marconi 64; Montevarchi e Terranuova Traiana 52.

Girone F

Sporting Trestina 81; Foligno 59; Santegidiese e Vigor Senigallia 50; Angelana 48.

Girone G

Anzio 165; Monastir 117; Gelbison 88; Trastevere 75; Anagni 55.

Girone H

Ischia 117; Real Forio 71; Melfi 48; Palmese 45; Bisceglie, Gladiator, Gravina e Manfredonia 42.

Girone I

Ragusa 121; Modica 119; Nissa 78; Sambiase 63; Milazzo 60.