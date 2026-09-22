Marco Galeone, silenzio rotto dopo l’addio a La ruota della fortuna: “E’ stato pesante”

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Marco Galeone ha fatto parte de La ruota della fortuna per diverso tempo. L’uomo è stato il front-man della band dei Fortuna Five fino a pochi giorni fa quando ha sorpreso tutti annunciano la sua decisione di abbandonare il game show condotto da Gerry Scotti. L’artista ha pubblicato un post su Instagram dove parla del suo addio alla trasmissione di successo di Canale 5: “Voglio condividere con voi la decisione che ho preso dopo un anno pieno di emozioni: di salite e discese, di gioie e sacrifici, di giorni in cui pensavo di non farcela e di giorni più leggeri. Nonostante tutto, un anno sempre pieno di quella instancabile voglia di fare la cosa per cui mi sento di essere nato e per cui sarò sempre grato: la musica. La mia scelta nasce dal desiderio di continuare a esprimermi attraverso la musica, ma in un posto che non è più questo, al di fuori di questa trasmissione. Voglio riprendere in mano i progetti che avevo iniziato prima di questa straordinaria avventura”

Marco Galeone ha lasciato La ruota della fortuna perché diventato un impegno troppo pesante

L’artista ha poi rilasciato un’intervista a Fanpage dove ha raccontato i motivi che l’hanno spinto a lasciare La ruota della fortuna nonostante fosse una figura amatissima al suo interno. Marco Galeone ha ammesso: “Nel pieno delle registrazioni ho avvertito una sensazione che inizialmente pensavo legata alla volontà di cambiare il mio modo di lavorare all’interno del programma, per ottimizzarlo ulteriormente.” L’ex frontman dei Fortuna Five ha concluso: “Ho lasciato perché era diventato un impegno troppo grande. Alla lunga il lavoro artistico ne ha risentito ed è stato pesante”. Oggi, l’uomo si dice felice della sua scelta, deciso a riprendere i suoi progetti lasciati in standby.