La Salandra: “Quasi 7 milioni di euro per le imprese ittiche, risposta al caro carburanti”

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PESCA, ON. LA SALANDRA: QUASI 7 MILIONI DI EURO PER LE IMPRESE ITTICHE, UNA RISPOSTA CONCRETA ALLE MARINERIE DI CAPITANATA, CONTRO IL CARO CARBURANTI



Il deputato di FdI: Con il credito d’imposta sul carburante il Governo interviene su una delle principali criticità segnalate dagli operatori del settore

“Il via libera definitivo alle agevolazioni fiscali sul carburante rappresenta una risposta concreta auna delle principali difficoltà per le imprese della pesca della Capitanata. Il riconoscimento dell’aliquota massima del 20% e l’assegnazione di quasi 7 milioni di euro alle aziende ammesse confermano la volontà del Governo Meloni di intervenire a sostegno di un comparto strategico per la nostra economia locale”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Agricoltura della Camera, commentando il decreto del Masaf che rende operativo il beneficio per le imprese ittiche. Sono 1.937 le istanze ammesse nella prima fase dell’istruttoria, per un importo complessivo di 6.994.671,92 euro.

“Conosco da vicino le difficoltà che quotidianamente affrontano le nostre marinerie – prosegue l’On. La Salandra – avendo in questi anni mantenuto un dialogo costante con gli operatori della pesca pugliese e della Capitanata, raccogliendone le istanze e le preoccupazioni e considero una vittoria importante che alle sollecitazioni del comparto sia seguita una misura concreta”.

“La pesca per territori come la Capitanata rappresenta lavoro, identità, presidio delle comunità costiere e una componente essenziale della filiera agroalimentare. Continuerò a mantenere aperto il confronto con le nostre marinerie, portando nelle sedi istituzionali le esigenze degli operatori. È questa – conclude il parlamentare foggiano La Salandra – la direzione che dobbiamo continuare a seguire: ascolto delle categorie, confronto costante e interventi capaci di dare risposte reali ai nostri agricoltori del mare”.