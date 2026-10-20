GF Vip, l’incontro tra Megan Ria e la madre Linda emoziona: “Scusami, lo so che ho sbagliato”

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Megan Ria al Grande Fratello Vip ha più volte parlato della sua difficile infanzia e della sofferenza provata dopo la separazione dei suoi genitori. Lei era solo una bambina, ma si è dovuta fare carico di troppe responsabilità.

Tra le varie cose, nella casa più spiata dagli italiani, la gieffina ha detto che il rapporto tra i sue genitori era conflittuale e lei ne ha sofferto molto. Sua madre in quegli anni è stata molto male, era povera e ha lottato con tutte le sue forze per crescere lei e suo fratello. Nonostante le difficoltà, però, la madre l’ha sempre spronata a ballare e a non abbandonare la sua grande passione.

La madre di Megan Ria le fa una sorpresa al Grande Fratello Vip: il loro incontro fa emozionare tutti

La gieffina si è emozionata ieri sera nel rivedere alcuni dei momenti in cui ha parlato della sua difficile infanzia. In diretta ha detto di essere cresciuta in fretta, di aver fatto da madre ai suoi fratelli, l’unica leggerezza la provava nelle sale da ballo. In passato i suoi genitori hanno sbagliato, lei però li ha perdonati e cerca sempre di essere una buona figlia.

A Ilary Blasi Megan Ria, riferendosi alla madre, ha detto che l’avrebbe abbracciata e le avrebbe detto di stare tranquilla perché tutto passa. Poco dopo la donna, Linda, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla figlia. Le due si sono subito abbracciate in lacrime, un momento che ha fatto emozionare tutti. Tra le varie cose, la madre della gieffina le ha detto: “Ti voglio chiedere scusa perché ti ho dato tanta responsabilità da piccola. Scusami lo so che ho sbagliato quando non stavo bene. Ti voglio ringraziare tantissimo perché hai fatto da mamma a Bryan anche Chanel e anche a me che sono tua mamma”.