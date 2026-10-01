Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 1 ottobre 2026 in seconda serata: Sengul vive per strada, Suzan scopre che Ayla…

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Tutto per la mia famiglia oggi, giovedì 1 ottobre 2026, andrà in onda non solo alle 15.55 ma anche in seconda serata. A che ora? Alle 23, subito dopo la messa in onda dell’83esimo episodio di un’altra amatissima dizi turca, Racconto di una notte. Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori?

Gli spoiler rivelano che Sengul dopo essere stata mandata via di casa dal marito dopo che gli Eren hanno scoperto che aveva affidato Emel a Ilknur in cambio della scarcerazione di Ogulcan fingerà di essere stata ospitata dalla sorella. In realtà nessuno ha voluto aiutarla, infatti sarà costretta a vivere per strada.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 1 ottobre 2026 in seconda serata: Suzan scopre la verità e avvisa Resul, i ragazzi scoprono cosa ha fatto Tolga

La moglie di Orhan tornerà a casa per prendere le sue cose e Sebahat le rinfaccerà lo sbaglio commesso, poco dopo arriverà anche il marito che le dirà di nuovo di andare via. In preda alla disperazione Sengul si recherà a casa di Ayla nonostante non sia il suo giorno di lavoro e cercherà di restare il più possibile lì. La donna capirà che è successo qualcosa, a quel punto le chiederà di restare lì per la notte.

Nel frattempo Suzan andrà da Kayhan e verrà a sapere che Ayla ha finto di essere lei per dargli le informazioni che gli hanno permesso di aggiudicarsi l’appalto. Dopo ciò che ha scoperto si precipiterà da Resul per raccontargli come sono andate davvero le cose. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che durante un confronto con Tolga a scuola i ragazzi scopriranno che ha molestato Harika. Assistendo alla scena Cemile si renderà conto che Tolga è diverso da quello che le ha fatto credere e metterà fine al loro legame.