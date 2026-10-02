Romina Power e la rivelazione su Al Bano Carrisi: “E’ impossibile…”

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Romina Power e Al Bano Carrisi hanno formato una delle coppie più amate dal pubblico italiano. I due si sono conosciuti nel 1968 in un musicarello e nel 1970 si sono sposati una cerimonia avvenuta a Cellino San Marco. Una storia d’amore durata fino al 1994 quando l’artista americana ha deciso di lasciare l’uomo. Intervistata da un noto programma italiano, Romina Power ha ammesso di non essere pentita di aver lasciato Al Bano Carrisi dichiarando in questo modo: “Quando le cose non vanno più bisogna avere il coraggio di chiuderle. Io penso che non sia sempre la persona che “lascia”, che se ne va, sia quella che soffre di meno. Penso anche che non si smetta mai di amare una persona con cui si ha avuto un forte legame, soprattutto se l’hai conosciuta quando eri ancora una ragazzina. Quell’amore, quel filo, quella tenerezza rimane sempre, anche se la convivenza è impossibile“.

Al Bano è tornato a parlare di Romina Power di recente

I due sono tornati alla ribalta di recente. Al Bano Carrisi ha rilasciato alcune dichiarazioni contro l’ex moglie nel corso di un’intervista. Il Leone di Cellino San Marco è parlato delle tensioni sopraggiunte in seguito all’ospitata di Romina Power a Belve dove l’aveva accusato di averla lasciata sola dopo la scomparsa di Ylenia. L’uomo ha fatto sapere: “Non stavamo insieme in quel drammatico momento che riguardò nostra figlia Ylenia. Quelle accuse le rigetto perché non devono passare. Ero là sul posto e Romina non mi era accanto. Non c’era quando Mr. Brink, l’ispettore capo della Polizia che seguiva il caso a New Orleans, mi portava ogni sera ovunque a vedere se e dove l’avessero sequestrata”.