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Manfredonia. Censimento permanente della popolazione 2026: dal 5 Ottobre parte la nuova edizione

Dal 5 ottobre, fino al 23 dicembre prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni promosso da Istat.

Il Comune di Manfredonia, partecipa alla rilevazione: le famiglie campione selezionate riceveranno una lettera da Istat contenente le credenziali per compilare il questionario direttamente online.

I cittadini inclusi nella rilevazione hanno l’obbligo di risposta: l’accertamento della violazione dell’obbligo di risposta e l’eventuale sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 7 e 11 D. Lgs. n. 322/89), potranno essere eseguiti nei confronti della persona abitualmente dimorante che abbia manifestato il rifiuto, sia essa la persona di riferimento della famiglia (che, di norma, corrisponde all’intestatario della scheda di famiglia in Anagrafe) o altro componente della famiglia. Si Invitano i cittadini coinvolti a partecipare online accedendo al sito Istat https://raccoltadati.istat.it/questionario/ usando SPID, CIE o le credenziali ricevute.

Per l’assistenza in Comune è possibile rivolgersi ai Servizi Demografici:

Piazzale Alessandro Galli (Palazzo della Sorgente), 71043 Manfredonia (FG)

Orari:

Martedì: 09:00 – 12:00 e 16:00 – 17:30

Giovedì: 09:00 – 12:00

Telefono: 0884 519.640/745

Mail: statocivile@comune.manfredonia.fg.it