Helena Prestes ritorno alle origini: “Un passo alla volta”, l’annuncio

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Helena Prestes è molto attiva sui social dove è solita condividere contenuti della sua vita privata e professionale. La modella brasiliana ha ottenuto un grande seguito nel 2024 quando ha preso parte al Grande fratello dove ha conosciuto anche l’amore. Da tempo, la donna ha una relazione con Javier Martinez, con il quale convive in un attico a Lecco. In queste ore, Helena Prestes è tornata a sorprendere i fans per un annuncio che ha fatto nel suo profilo Instagram dove ha oltre 300 mila utenti. Nel post, la donna ha rivelato di essere tornare a praticare una sua grande passione: lo yoga. La compagna di Javier Martinez ha scritto: “Ci ho messo un po’ di tempo per decidere quali parole usare per tornare a condividere la mia pratica di yoga e il mio percorso di ritorno alla pratica. Pratico yoga da tanti anni, attraversando diverse fasi e livelli, studiando principalmente da autodidatta, fino ad arrivare al punto in cui, nel 2024, ho conseguito la mia certificazione Yoga”.

Helena Prestes è tornata a praticare yoga

Nel video postato sui social si vede l’ex gieffina compiere alcune posizioni di yoga: “Nelle ultime settimane ho ricominciato a praticare, lentamente, un passo alla volta. E sono davvero, davvero felice di essere tornata. “ La modella brasiliana ha deciso di ritornare alle origini e riprendere una delle passioni che aveva lasciato un po’ in standby. La notizia è stata apprezzata dai fans, che ora chiedono ad Helena Prestes alcune lezioni su come praticare yoga ad alto livello.