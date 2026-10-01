Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 1 ottobre 2026: gli Eren furiosi con Sengul, Nebahat e Ayla umiliano Suzan

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, giovedì 1 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Eren potranno tirare un sospiro di sollievo perché Kaan riuscirà a trovare Emel e la riporterà a casa, la bambina era scomparsa ma fortunatamente non le è successo nulla. Dopo che tutto si sarà risolto la verità verrà a galla e sconvolgerà tutti, la piccola era con Ilknur perché era stata Sengul ad affidargliela.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 1 ottobre 2026: la verità viene a galla e Sengul resta da sola, Harika affronta Resul

Per Sengul non è stato affatto semplice fare questa scelta, ma ha ceduto al ricatto di Ilknur per far uscire Ogulcan di prigione. Il suo è stato un gesto dettato dalla disperazione ma nessuno sarà comprensivo con lei, il marito furioso la caccerà di casa e Omer le rinfaccerà il fatto di aver sacrificato sua sorella per suo figlio, nemmeno quest’ultimo riuscirà a giustificarla. La donna proverà a chiedere aiuto sia alla sorella che a Sebahat ma si ritroverà completamente da sola.

Dopo il licenziamento della madre Harika deciderà di affrontare Resul e scoprirà perché ha mandato via Suzan. L’uomo accuserà la sua ex assistente di aver dato all’azienda concorrente alcune importanti informazioni che dovevano rimanere riservate. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che la ragazza non avrà dubbi sull’innocenza della madre e la spingerà ad indagare per sapere chi l’ha accusata. Alla riunione del comitato genitori Suzan verrà umiliata da Nebahat e Ayla in pubblico, lei vorrà a tutti i costi vendicarsi.