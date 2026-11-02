Allerta meteo arancione: rinviata la sfida tra Tiquitaca Orta Nova e Manfredonia U15
Il Manfredonia Calcio 1932 rende noto che, a seguito del Comunicato Ufficiale N° 25 emesso in data odierna dalla Delegazione Provinciale L.N.D. di Foggia, tutte le gare in programma nella giornata di oggi, lunedì 2 novembre 2026, sono state ufficialmente rinviate a causa dell’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico, forti temporali e raffiche di vento diramata dalla Protezione Civile della Regione Puglia.
Il provvedimento, adottato a tutela dell’incolumità fisica di tutti i tesserati, coinvolge le categorie giovanili e comporta il rinvio della gara dell’Under 15 in programma questo pomeriggio a Ordona contro il Tiquitaca Ortanova (valevole per la 5ª giornata del Girone D).
Le date e le modalità di recupero della sfida verranno stabilite e rese note dai successivi comunicati ufficiali federali.