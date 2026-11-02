U&D, anticipazioni al 6 novembre: Gemma vuole riconquistare Fabio, una coppia lascia lo studio insieme

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Nel corso delle puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dal 2 al 6 novembre, si tornerà a parlare dei protagonisti del trono classico e over. Al centro dello studio torneranno a sedersi Elena e Fabrizio. La dama esternerà

al cavaliere la volontà di voler continuare la conoscenza lontano dalle telecamere. Fabrizio accetterà la richiesta di Elena, e deciderà di lasciare lo studio insieme a lei. Entrambi nelle ultime settimane avevano rivelato di aver instaurato un buon

feeling e si erano detti felici di come si stava evolvendo la loro conoscenza.

Ma non è tutto. Nel corso dei nuovi appuntamenti, infatti, si tornerà a parlare anche del percorso di Gemma e Fabio. La dama piemontese apparirà dispiaciuta per la decisione del cavaliere di interrompere la frequentazione, e cercherà di fargli

cambiare idee. Fabio però apparirà irremovibile. Il cavaliere le farà capire di aver già voltato pagina e di essere intenzionato a portare avanti la conoscenza con Liat, con la quale durante un’esterna è riuscito ad instaurare un buon feeling.

Ci sarà spazio per tornare a parlare anche dei protagonisti del trono classico. Giovanni avrà modo di raccontare come procede la conoscenza con alcune delle corteggiatrici scese per lui. Dunque, i nuovi appuntamenti del dating show, sono

pronti a riservare al pubblico di Canale 5 nuove emozioni e colpi di scena.