Il Paradiso delle Signore anticipazioni 18 settembre 2026: Carla conforta Umberto, Odile torna alla villa

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 18 settembre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Botteri e Delia stanno portando avanti i preparativi del loro matrimonio e lei ha chiaramente detto che non vuole che sia Botteri a disegnare il suo abito da sposa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 settembre 2026: Rebecca ringrazia Mimmo, Elisa e Walter fanno una scoperta

Botteri aveva già in mente l’abito da realizzare per Delia per il loro matrimonio, ma accetterà il fatto che sarà un altro stilista a disegnarlo mentre lui si dedicherà agli altri preparativi dell’evento. I futuri sposi si ritroveranno però ad affrontare un imprevisto che sconvolgerà i loro piani.

Dopo il torneo di scacchi che si è tenuto al Circolo Rebecca ringrazierà Mimmo per aver risolto il problema con il menu dei bambini. Intanto Elisa e Walter scopriranno che il Paradiso è frequentato da una loro vecchia conoscenza. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che in un momento di fragilità le attenzioni di Carla conforteranno Umberto. Nel frattempo Odile tornerà alla Villa per stare vicino a Marta, a sorpresa arriverà un altro familiare che è stato via per molto tempo.