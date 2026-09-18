Comune Manfredonia, nuova assunzione: ecco il dott. Raffaele Basta
Il Comune di Manfredonia formalizza l’ingresso di una nuova figura professionale nel proprio organico, il dott. Raffaele Basta, assunzione a tempo indeterminato Area dei Funzionari e delle E.Q. L’ingresso del nuovo funzionario avviene mediante lo scorrimento della graduatoria del Comune di Mattinata, in conformità con la programmazione del PIAO 2026-2028 e previo via libera della COSFEL.
Il Sindaco Domenico la Marca «Rivolgo il benvenuto al dott. Raffaele Basta. L’ingresso di nuove professionalità negli uffici tecnici è un passaggio importante per garantire la continuità dei servizi e l’attuazione dei progetti previsti per la città.»
L’Assessore al Personale Sara Delle Rose: «L’utilizzo di strumenti d’intesa con altri Enti locali, come lo scorrimento delle graduatorie, permette di coprire in tempi rapidi le posizioni chiave dell’Amministrazione. A breve anche lo start dei concorsi. Un sentito ringraziamento va al Dirigente del Settore Risorse Umane e a tutto lo staff del Servizio Gestione Risorse Umane per il costante impegno dimostrata in tutto l’iter.»