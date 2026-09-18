Caduta Libera, Isobel Kinnear si è fidanzata con un noto cantante: ecco chi

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Caduta Libera è tra i programmi più seguiti in questo momento in Italia. Il game show condotto da Max Giusti vede la partecipazione di Isobel Kinnear in veste di valletta. In queste ore, l’ex stella di Amici di Maria De Filippi è finita al centro dell’attenzione per la sua vita privata. La ragazza australiana ma da tempo residente in Italia ha trovato l’amore secondo quanto riportato da Chi. Il noto settimanale ha pubblicato un video nella sua pagina Instagram in cui si vede Isobel Kinnear mano nella mano ad un noto cantante italiano. La valletta di Caduta Libera starebbe avendo una frequentazione con Samuray Jay, l’artista diventato famoso quest’anno con la partecipazione al festival di Sanremo dove ha cantato Ossessione.

Caduta libera, Isobel Kinnear ha trovato l’amore con Samuray Jay

Isobel Kinnear avrebbe trovato l’amore. La valletta di Caduta Libera è stata beccata a Milano mano nella mano a Samuray Jay, noto cantante italiano. L’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi era presente all’ultimo spettacolo dell’artista a Milano. Finito il concerto, l’uomo ha raggiunto la ragazza, tanto che è stato facile intuire che fossero una coppia. In una recente intervista, la donna ha spiegato com’è nata la sua partecipazione allo storico game show di Canale 5: “Mi hanno chiamata per un provino, ho conosciuto Max ed è stato tutto molto spontaneo. Sto cercando una mia strada e lui mi sta aiutando a mettermi alla prova in questa nuova esperienza”