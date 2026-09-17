Far Away, anticipazioni 17 settembre 2026: Cihan chiede ad Alya di non andare via, Sadakat ha un malore

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, giovedì 17 settembre 2026, alle 14.55?

Gli spoiler fanno sapere che Deniz e Kaya verranno medicati in ospedale, nessuno dei due ha riportato gravi ferite. Quando uscirà il fratello di Cihan sarà vittima di un’aggressione da parte di Demir.

Anticipazioni Far Away 17 settembre 2026: Cihan fa delle richieste alla madre, c’entra anche Mine

Il padre di Sahin non ha ordinato l’omicidio di Boran e non c’entra nulla con la sua morte, lui vuole quindi una definitiva risposta da Nare ora che conoscono la verità. Alya durante un confronto con Cihan gli dirà che vorrebbe andare via insieme al figlio affinché lui torni ad essere libero, Cihan però la implorerà di non farlo, vuole infatti che resti con lui.

Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che Cihan ordinerà alla madre di lasciare la villa e se non vorrà farlo saranno lui e la moglie ad andare via, lei perderà i sensi a causa di un malore. Dopo aver ascoltato i consigli di Nare e Kaya Cihan dirà alla madre che deve accettare che Mine e il bambino non vivranno insieme a loro e dovrà essere lei a dirlo alla donna.