Reazione a catena, Le Pappardelle vincono ancora ma è polemica: “Tutto concordato”

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Reazione a catena è uno dei programmi più seguiti in questo momento in Italia. Condotto da Pino Insegno, il game show è visto in media da 2 milioni di telespettatori per uno share del 22%. In questo ultimo periodo c’è una squadra che sta tenendo alta l’attenzione del pubblico italiano: Le Pappardelle, composta da Francesca, Carolina e Maria Giulia. Le tre studentesse da tempo residenti a Firenze sono da oltre un mese presenti nel programma con più di 250 mila euro vinti. Anche ieri 16 settembre, il trio ha vinto una nuova partita, riuscendo a trovare la parola vincente. Una presenza, quella de Le Pappardelle, che non è passata inosservata al popolo social. Molti utenti sono apparsi critici con Reazione a catena, reo di star aiutando le tre ragazze a rimanere in gioco.

Il popolo social attacca Reazione a catena: starebbe aiutando Le Pappardelle

Il popolo social ha attaccato Reazione a catena, reo di star aiutando Le Pappardelle. Un fan ha pubblicato il seguente post su X “Non è possibile vincere tutte le sere! a meno che non sia già tutto concordato…fate schif* programma, autori, conduttore” mentre un altro “Adesso qualcuno mi spiega come ha fatto a indovinare vago partendo solo da lontano e ignorando l’esistenza del nervo. A parte che queste hanno una fortuna mai vista, adesso sorge anche qualche sospettuccio”. Attacchi social, a cui hanno replicato le tre ragazze nel corso di un’intervista a La Nazione. Francesca, Carolina e Maria Giulia hanno ammesso: “C’è tanta cattiveria, ma ce lo aspettavamo. Non pensavamo così tanto, perché siamo sempre state trasparenti e solari, senza competizione.“