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Proteste autotrasportatori e agricoltori, Moscone: “Mi stupisce il silenzio dei grandi media”

Le proteste di autotrasportatori e agricoltori, alle quali si sono aggiunti anche i pescatori, interessano diverse aree della Puglia e del Sud Italia.

Sulla vicenda interviene l’arcivescovo Franco Moscone, che richiama l’attenzione sulla limitata copertura mediatica delle mobilitazioni, esprimendo perplessità sul silenzio dei principali organi di informazione.

Così l’arcivescovo:

«Mi stupisce il silenzio dei grandi media, pubblici e non, sulle manifestazioni e sui presìdi di autotrasportatori e agricoltori (da oggi anche pescatori) in gran parte del territorio pugliese e del Sud Italia in particolare. Leggo tutto questo come una strategia perversa di manipolazione dell’opinione pubblica, per non utilizzare il termine “censura” da parte del potere».

+ p. Franco Moscone crs