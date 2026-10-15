Gemma Galgani, quanto guadagna la Dama di Uomini e Donne?

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Da anni Gemma Galgani è uno dei volti più riconoscibili di Uomini e Donne. La dama torinese è diventata una presenza fissa del Trono Over, conquistando spazio puntata dopo puntata tra nuove conoscenze, relazioni finite male, ritorni di fiamma e discussioni accese. Dal suo ingresso nel programma nel 2010, il suo percorso televisivo è stato seguito con grande attenzione dal pubblico. A renderla ancora più popolare hanno contribuito anche i frequenti scontri con Tina Cipollari, ormai diventati uno degli elementi ricorrenti del dating show. Ma attorno a Gemma non c’è curiosità soltanto per la sua vita sentimentale. Negli anni sono aumentate anche le domande sulla sua età, sul lavoro svolto prima e dopo il successo televisivo e sui possibili guadagni legati alla sua presenza in tv. Alcuni aspetti della sua biografia sono noti, mentre sui compensi continuano a circolare voci e indiscrezioni mai confermate ufficialmente.





L’età di Gemma Galgani

Gemma Galgani è nata a Torino il 19 gennaio 1950 e oggi ha 76 anni. Del segno del Capricorno, è alta circa 1,68 metri ed è italiana. La sua notorietà è legata soprattutto a Uomini e Donne, programma nel quale ha fatto il suo ingresso nel 2010. Da allora è diventata una delle protagoniste più longeve del Trono Over, attirando l’attenzione del pubblico per le numerose frequentazioni vissute davanti alle telecamere. Nel corso degli anni, la sua continua ricerca dell’amore ha occupato uno spazio centrale nelle dinamiche del dating show di Maria De Filippi.

Il lavoro attuale di Gemma Galgani

Oggi Gemma Galgani non risulta avere un’occupazione stabile lontano dal piccolo schermo. Dopo un lungo percorso professionale legato al teatro, negli ultimi anni la dama ha concentrato soprattutto la propria attività sulle apparizioni televisive. Non sono mancate, però, alcune esperienze più insolite: tra queste anche un periodo trascorso come cameriera e barista in un locale di Saint-Vincent, in Valle d’Aosta. Il suo impegno principale resta comunque quello televisivo, grazie soprattutto alla presenza ormai consolidata nel cast di Uomini e Donne.



Gemma Galgani, quanto guadagna in tv

Sui possibili guadagni di Gemma Galgani non esistono dati ufficiali. La dama ha più volte affermato di non ricevere alcun compenso per la partecipazione a Uomini e Donne, ma negli anni sono circolate diverse voci di segno opposto. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Anticipazioni TV, potrebbe arrivare a percepire circa 2 mila euro per ogni registrazione. Si tratta però soltanto di rumors, privi di riscontri ufficiali. Per questo motivo, la suddetta cifra non può essere considerata il reale compenso della storica protagonista del Trono Over.



