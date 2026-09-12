Helena Prestes, sfogo sui social: “Devo riprendermi…”, cosa ha detto l’ex gieffina

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è tra le concorrenti che hanno ottenuto più successo in seguito all’uscita dal Grande Fratello. La donna ha preso parte all’edizione 2024 e da quel momento la sua carriera ha preso il volto. In questa ultima settimana, tuttavia, la vita della compagna di Javier Martinez è stata scossa da due spiacevoli episodi. La donna ha rivelato sui social di essere rimasta vittima di due furti, avendo perso il tablet ed il telefono. In queste ore, Helena Prestes ha fatto una diretta su Tiktok dove si è resa protagonista di uno sfogo. La modella brasiliana ha ricordato l’accaduto, dichiarando in questo modo: “Devo riprendermi sono molto provata, si vede che ho pianto, ero veramente arrabbiata.. urlavo contro il telefono..“

Helena Prestes vittima di due furti in una settimana

La donna ha fatto capire che i due furti di cui è rimasta vittima nel giro di una settimana non l’hanno lasciata indifferente. In una storia postata nelle scorse ore su Instagram, Helena Prestes ha dichiarato di aver sporto denuncia per recuperare il suo telefono, rubatole mentre si stava recando ad un evento a Venezia. La donna ha preso parte ad un gala benefico organizzato in collaborazione col Festival del cinema in svolgimento in questo momento in Laguna. Un momento che l’influencer non ha condiviso con Javier Martinez, il quale sta registrando la seconda edizione di The Fifty in un castello situato in Emilia Romagna.