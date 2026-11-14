Giulia Salemi sotto accusa: “Irriconoscibile”, la segnalazione

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Giulia Salemi è tra le content creator più chiacchierate in questo ultimo periodo. L’influencer italopersiana è al centro dell’attenzione da più di un mese per alcune voci che la vorrebbero di nuovo single. La storia d’amore tra la donna e Pierpaolo Pretelli sarebbe giunta al termine dopo sei anni ed un figlio insieme avuto un anno fa. In queste ore, il comportamento di Giulia Salemi è stato oggetto di discussione da parte dei fans. Un utente ha scritto il seguente messaggio ad Amedeo Venza: “Il fandom non sta capendo il comportamento di Giulia Salemi è irriconoscibile dov’è la dolce ragazza del Grande fratello vip?”. La risposta dell’esperto di gossip non si è fatta attendere, tanto da scrivere: “dopo la fine della storia con Pier, fa quello che solitamente una coppia con figli non fa spesso, ossia frequentare le discoteche o gli eventi. Quando la gente si lascia va avanti dovrebbero farlo anche i fans”.

Giulia Salemi si sta mettendo in mostra a The traitors

L’influencer italopersiana e Pierpaolo Pretelli continuano a mantenere il massimo riserbo sulla fine della loro storia d’amore, preferendo concentrarsi sulle rispettive carriere. Giulia Salem è tra le protagoniste della seconda edizione di The traitors, uscito ad inizio novembre su Amazon prime video. La donna si sta mettendo in mostra all’interno del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Grazie al suo intuito, la content creator è riuscita a scovare i concorrenti non sinceri del gioco.

Giulia Salemi (Foto Ig @giuliasalemi)