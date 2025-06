Triangolo amoroso al Grande Fratello? Nel cast due ex volti di Uomini e Donne

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mancano ancora dei mesi alla nuova edizione del Grande Fratello ma sono già trapelate diverse indiscrezioni, tra queste anche la presunta partecipazione di due ex volti di Uomini e Donne.

Da giorni non si fa che parlare della possibilità che un ex tronista avrebbe manifestato il desiderio di partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Di chi si tratta? Di Gianmarco Steri, diventato noto nei mesi scorsi per aver partecipato a Uomini e Donne prima come corteggiatore e poi come tronista. Amedeo Venza ha fatto sapere che è uno dei primi probabili concorrenti e che a breve farà il provino.

Nuovo triangolo amoroso al Grande Fratello? Spunta l’indiscrezione

Gianmarco Steri potrebbe non essere l’unico volto noto di Uomini e Donne a varcare la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia. A lanciare l’indiscrezione nelle scorse ore è stato Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole: “GF potrebbe essere pronto a riesumare un recente ‘triangolo’ da Uomini e Donne. Un ex tronista e una ex tronista, che non l’ha scelto, potrebbero ritrovarsi insieme all’interno della Casa.”

Sul web moltissimi utenti si stanno chiedendo se gli ex volti di Uomini e Donne che potrebbero partecipare al Grande Fratello siano Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. Dopo il percorso nella trasmissione di Maria De Filippi si ritroveranno ad affrontare insieme questa nuova avventura? Non ci resta che attendere per scoprirlo.