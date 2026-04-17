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ASL Foggia. Alleanza con la scuola “Open day professioni sanitarie” il 18 aprile 2026 a Manfredonia:

incontro con gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Toniolo

Open day professioni sanitarie. ASL Foggia promuove un incontro rivolto agli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Giuseppe Toniolo di Manfredonia, con l’obiettivo di presentare le diverse figure professionali che lavorano nella sanità e offrire strumenti concreti di orientamento per le future scelte formative e lavorative.

QUANDO

L’iniziativa che coinvolgerà circa 200 studenti si svolgerà sabato 18 aprile, a partire dalle ore 10, nell’auditorium dell’I.I.S.S. Toniolo.

L’incontro è organizzato con il patrocinio dell’Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia medica (TSRM) e delle Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione della provincia di Foggia (PSTRP).

ALLEANZA CON LA SCUOLA

L’Open day rappresenta un’importante occasione di dialogo tra scuola, sanità e territorio e rientra nel percorso di collaborazione avviato da ASL Foggia, tramite le direzioni del Presidio Ospedaliero di Manfredonia San Camillo de Lellis e del Distretto Socio Sanitario di Manfredonia, con l’istituto Toniolo nell’ambito dei progetti di orientamento rivolti agli studenti che frequentano l’indirizzo sanitario.

“L’Open day nasce con l’intento di favorire un confronto diretto tra le nuove generazioni e chi opera ogni giorno per garantire il diritto alla salute, illustrare i principi etici che guidano l’esercizio delle professioni e i percorsi di studio e formazione previsti in Italia per accedervi”, spiega Emiliana Santodirocco, Psicologa del Consultorio familiare di Manfredonia e tutor del progetto. “ll contatto diretto con gli operatori delle professioni sanitarie rappresenta un’importante opportunità per gli studenti, offrendo loro la possibilità di orientarsi con maggiore consapevolezza e serenità verso scelte coerenti con le proprie attitudini e aspirazioni, in un’ottica di crescita personale e professionale”.

“Portare la sanità nelle scuole consente di avvicinare i giovani al valore umano e tecnologico delle nostre professioni utili per la collettività”, sottolinea Grazia Pia De Santis, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE) di ASL Foggia e Consigliera Direttivo Ordine dei TSRM E PSTRP della provincia di Foggia, Delegata ai Rapporti con le Cda , Gestione delle Progettualità, Gestione Interfaccia Cda e addetto stampa “Stimolare la conoscenza – conclude – per accrescere la carenza di personale sanitario e migliorare la qualità delle cure per ogni persona nella sua globalità”.

PROGRAMMA

Questo il programma dell’Open day:

Saluti istituzionali:

Pellegrino Iannelli, Dirigente Scolastico IISS Toniolo;

Carmela Fiore, Direttrice Distretto Socio Sanitario Manfredonia;

Savino Dimalta, Direttore Dipartimento Salute Mentale;

Ilaria Pizzolorusso, Responsabile dell’Unità Operativa Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SNPIA);

Raffaella D’Andrea, Presidente dell’Ordine TSRM e PSTRP della provincia di Foggia.

Attraverso testimonianze dirette, saranno illustrati i principali profili professionali, i percorsi formativi necessari e le opportunità occupazionali offerte dal settore sanitario.

Interverranno:

Antonio Fiorella, Direttore delle attività didattiche del Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (TLB) dell’Università degli Studi di Foggia,

Maria Rosa Vivolo, Ostetrica,

Anna Rita Facciorusso, Infermiera,

Ilaria Conoscitore, Assistente sociale,

Grazia Pia De Santis, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva

Luca Racano, Educatore professionale

Vito Muti, Tecnico ortopedico

Antonio Fania, Tecnico di fisioneuropatologia

Mariella Princigallo, Igienista Dentale

Stefania D’Apice, Tecnico della Riabilitazione psichiatrica

Ottavia Graziana Ienco,Terapista occupazionale

Raffaella D’Andrea, Logopedista

Tina Milone, Fisioterapista

Emiliana Santodirocco, Psicologa

L’iniziativa conferma l’impegno di ASL Foggia nel rafforzare il legame tra istituzioni, comunità educante e territorio, attraverso la promozione della cultura della salute e del lavoro.