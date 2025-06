Tradimento verso lo stop, quando va in onda l’ultima puntata? Al suo posto un’altra dizi turca

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da quando va in onda su Canale 5 Tradimento ha fatto breccia nel cuore di moltissimi telespettatori che non hanno perso un episodio per rimanere sempre aggiornati sulle vicende dei protagonisti.

In questi mesi la soap opera turca ha tenuto compagnia ai suoi tantissimi fan alle 14.10 da lunedì a venerdì. Ha tenuto incollati al televisore moltissime persone anche il venerdì sera e nel daytime di sabato e domenica. Tantissime sono state le novità che hanno appassionato tutti coloro che hanno seguito Tradimento in televisione o su Mediaset Infinity.

Tradimento si ferma per la pausa estiva: al suo posto una nuova soap opera turca

I telespettatori speravano che Tradimento avrebbe continuato a far loro compagnia anche durante la stagione estiva, ma non sarà così. Questa settimana salta di nuovo la messa in onda del venerdì sera, gli episodi non verranno trasmessi su Canale 5 nemmeno durante il weekend. L’ultimo appuntamento prima della pausa estiva sarà quello del venerdì pomeriggio, dopodiché bisognerà aspettare settembre per assistere alle nuove vicende.

Da lunedì 30 giugno 2025 su Canale 5 approderà una nuova dizi turca che sostituirà Tradimento alle 14.10, si tratta di Forbidden Fruit. Da un po’ è stato reso disponibile il trailer della soap che ha già catturato non poco l’attenzione di molti telespettatori che sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà. Anche questa serie tv turca riuscirà ad ottenere risultati ottimi in termini di ascolti? Lo scopriremo!