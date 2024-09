Tour Oasis: date e biglietti già disponibili

Un’attesa che sembrava infinita ma che ha dato, alla fine, ragione ai nostalgici. Per questo il Tour degli Oasis risulta attesissimo, con date e biglietti già disponibili per i tanti fan. Nonostante la bella notizia, che ha riportato il duo a riunirsi dopo molti anni di separazione, non sono mancate le critiche dovute all’aumento – improvviso e sregolato – del prezzo dei biglietti. Con la discussione sempre più accesa, il gruppo ha annunciato l’aggiunta di due tappe, continuando a cavalcare l’onda dell’entusiasmo e della novità.

Era il “lontano” 1991 quando un giovane gruppo musicale decise di realizzare un sogno. Un sogno fatto di successi, sacrifici, aspettative e pezzi che sono hanno fatto la storia della musica britannica. Fino al 2009 la band indie rock (e particolarmente Bitpop) ha pubblicato 11 dischi registrando, all’incirca, 70 milion di album venduti, prima di sciogliersi a distanza di 18 anni. Una scelta che ha fatto male a tutti coloro che li ascoltavano e apprezzavano.

Dopo lo scioglimento, che appariva definitivo, molti fan hanno vissuto di ricordi, canticchiando le varie canzoni che venivano trasmesse in radio, tra cui – forse la più famosa – Wonderwall.

Ma tutto è cambiato quando, in un’afosa giornata di Agosto del 2024, i due fratelli, Liam e Noel Gallagher, hanno risolto le loro divergenze e si sono riavvicinati per rivivere, ancora, il loro sogno comune. La notizia ha regalato gioia ed entusiasmo, permettendo al duo di presentare un nuovo viaggio.

Di seguito, allora, date e tappe del Tour:

4 Luglio 2025: Millennium Stadium, Cardiff (Galles)

5 Luglio 2025: Millennium Stadium, Cardiff (Galles)

11 Luglio 2025: Heaton Park, Manchester

12 Luglio 2025: Heaton Park, Manchester

16 Luglio 2025: Heaton Park, Manchester

19 Luglio 2025: Heaton Park, Manchester

20 Luglio 2025: Heaton Park, Manchester

25 Luglio 2025: Wembley Stadium, Wembley

26 Luglio 2025: Wembley Stadium, Wembley

30 Luglio 2025: Wembley Stadium, Wembley

2 Agosto 2025: Wembley Stadium, Wembley

3 Agosto 2025: Wembley Stadium, Wembley

8 Agosto 2025: Stadio di Murrayfield, Edimburgo

9 Agosto 2025: Stadio di Murrayfield, Edimburgo

12 Agosto 2025: Stadio di Murrayfield, Edimburgo

16 Agosto 2025: Croke Park, Dublino (Irlanda)

17 Agosto 2025: Croke Park, Dublino (Irlanda)

A questa già lunga lista, si sono aggiunte ulteriori date, rispettivamente il 25 e il 26 Settembre 2025, attualmente sempre nel Regno Unito. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto, nella speranza di poter vivere i loro concerti anche in Europa.