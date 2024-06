Al via il tour estivo dei Tarantula Garganica

I Tarantula Garganica alla festa dei Gigli di Nola (NA), il 26 giugno inizia il loro tour estivo.

Con l’inizio della stagione calda inizia anche la stagione dei concerti, che porterà la vibrante musica popolare del Gargano in diverse località italiane. Il tour dei Tarantula Garganica, intitolato “Come Staje”, prende il nome dall’ultimo album del gruppo, un’opera che esplora le emozioni e le tradizioni della nostra terra.

Le tappe iniziali del tour includono il 26 giugno a Nola (NA) per la Festa dei Gigli, il 29 giugno a Vico del Gargano per la Festa della Madonna del Rifugio, il 3 luglio a Vieste e il 7 luglio a Troia per la Festa del Grano.

Il tour farà tappa anche a Monte Sant’Angelo, dove i Tarantula Garganica si esibiranno insieme ai Cantori di Monte Sant’Angelo il 27 luglio, in conclusione della XIII edizione del Raduno dei Suonatori di Tarantella.

“Come Staje” è un album che invita all’empatia e alla cura reciproca, riflettendo sulle bellezze e le sfide del nostro territorio. Ogni tappa del tour sarà un’occasione per celebrare la musica, la cultura e la comunità, portando il calore e la passione della tarantella del Gargano a un pubblico sempre più numeroso.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle date del tour, vi invitiamo a seguire i nostri canali ufficiali.