Fedez svela come sta a poche ore da Sanremo: “Me la vivrò diversamente questa volta? Mi auguro che…”

Manca ormai pochissimo alla nuova edizione del Festival di Sanremo in onda su Rai Uno da domani, martedì 11 febbraio 2025, a poche ore dall’inizio della kermesse Fedez ha svelato come sta. A causa della sua sfera personale il noto rapper nell’ultimo anno è finito spesso al centro del gossip. La fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni è stata infatti una notizia che ha spiazzato tutti ed è stata super chiacchierata.

Nell’ultimo periodo è di nuovo esplosa l’attenzione mediatica sui Ferragnez a causa delle novità emerse sul loro rapporto. Di recente Fabrizio Corona ha fatto sapere che Fedez per anni è stato innamorato di due donne, non solo Chiara Ferragni ma anche Angelica Montini. A detta sua era anche sul punto di mandare a monte le nozze, lui però ha smentito molte delle rivelazioni dell’ex paparazzo. Nei giorni scorsi Gabriele Parpiglia ha fatto sapere che, proprio a causa della sua situazione personale, il rapper potrebbe abbandonare il Festival di Sanremo in corsa. Intanto lui si sta preparando per la nuova esperienza sul palco dell’Ariston, negli studi di Radio Italia ha parlato del suo brano ‘Battito’ e ha svelato anche come sta.

Come sta Fedez a poche ore da Sanremo? Cosa si augura il rapper

Fedez ha fatto sapere che sta molto bene e che stanno facendo grandi prove in attesa della vera esibizione in diretta. Quando gli è stato chiesto quali sono le differenze di quest’anno rispetto alla sua partecipazione del 2021 ha detto: “Se me la vivrò diversamente questa volta? Me lo auguro, perché non me l’ero vissuta molto bene dal punto di vista psicofisico, quindi mi auguro che questa volta sia un po’ meglio.”

Il rapper ha ammesso di avere un po’ di ansia ‘sana’, crede però che fa sicuramente parte delle emozioni che questo tipo di evento si porta dietro. Parlando del suo brano, proprio come aveva detto a Sarà Sanremo, ‘Battito’ è una dicotomia tra una canzone d’amore e la depressione. Ha poi spiegato che la depressione è rappresentata come una donna a cui viene dedicata la canzone d’amore.