Tommaso Franchi chiude con Giglio dopo il GF: “Ha detto tante cose alle mie spalle”

Dopo essere stato eliminato dal Grande Fratello un gesto di Tommaso Franchi lo ha fatto finire al centro di molte polemiche. Cosa ha fatto? Ha smesso di seguire alcuni concorrenti dell’attuale edizione del reality, tra questi anche Giglio.

Eppure i due erano diventati amici nella casa più spiata dagli italiani ed è per questo che in molti si sono chiesti cosa lo abbia spinto a prendere le distanze dall’ex gieffino. A fare chiarezza ci ha pensato lui stesso durante la sua ospitata a Casa Chi. Senza giri di parole Tommaso Franchi ha fatto sapere di essere rimasto deluso dal comportamento di Giglio dopo il Grande Fratello. Il motivo? Perché ha scoperto alcune cose che non sapeva e non poteva nemmeno immaginare quando era ancora dentro la casa.

Giglio parlava alle spalle di Tommaso Franchi al GF: l’ex gieffino ammette di essere deluso

Il fidanzato di MariaVittoria Minghetti ha fatto sapere di aver lasciato il ‘segui’ sui social solo alle persone con cui è stato bene al Grande Fratello, dopo il reality infatti continua a seguire solo le persone a cui tiene. Riferendosi a Giglio ha fatto sapere che si trovavano bene dentro la casa, però non sapeva tutto quello che diceva alle sue spalle.

Tommaso Franchi ha poi aggiunto: “Giglio ha detto tante cose, però io non le sapevo. Le cose uno le scopre quando esce, io ho tratto le mie conclusioni adesso che sono uscito”. Lui pensa che sia giusto voler esprimere la propria opinione in televisione, però l’ex gieffino (ed ex amico) ha detto cose che a parer suo non erano le stesse che diceva davanti a lui.