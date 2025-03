Grande Fratello, Tommaso Franchi dichiara guerra: gesto choc contro il programma!

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tra i grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello vi è Tommaso Franchi. L’idraulico senese è uscito la scorsa settimana dalla casa di Cinecittà dopo aver perso il televoto contro Mariavittoria Minghetti. A poche ore dalla semifinale, il giovane è tornato sui social dove ha fatto una mossa choc che ha stupito tutto il pubblico. Nonostante abbia ostentato tranquillità, Tommaso ha rimosso sul suo profilo Instagram tutti i contenuti riguardanti il Grande Fratello compresi i post e le foto. Ma non è tutto, l’uomo ha smesso di seguire alcuni compagni di avventura come Luca Giglio, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso. A rendere tutto ancora più curioso è che Tommaso Franchi ha tolto il segui pure ad Alfonso Signorini, il conduttore del reality show. Un gesto che è stato ripreso da Deianira Marzano, nota esperta di gossip che ha rivelato: “A breve scopriremo i motivi reali. Sembra davvero infastidito.”

Grande Fratello, Tommaso Franchi ed il gesto per Mariavittoria Minghetti

Tommaso Franchi sembra aver dichiarato guerra al Grande Fratello in seguito alla sua eliminazione avvenuta la scorsa settimana. L’idraulico senese sembra essere infastidito da qualcosa successo anche se al momento non si conosce il motivo. Nel frattempo, il giovane è a Roma per prendere parte alla nuova puntata che andrà in onda stasera 24 marzo sui teleschermi di Canale 5. Tommaso ha postato una storia sul suo profilo Instagram, immortalandosi davanti ad un noto monumento romano insieme ad un pupazzetto che aveva nella casa con Mariavittoria Minghetti. Il ragazzo ha voluto così lanciare un segnale per la fidanzata, che rimasta in gioco piange la sua mancanza. Chissà se stasera la dottoressa romana avrà modo di riabbracciare Tommaso