Giglio litiga con Helena prima di uscire dal GF: “Ti fidi solo delle persone che vuoi tu”

Giglio ha dovuto abbandonare il Grande Fratello durante la semifinale del reality andata in onda ieri sera dopo aver perso al televoto contro Helena Prestes. Prima di scoprire il verdetto c’è stato un duro scontro tra loro nella casa più spiata d’Italia.

In diretta Alfonso Signorini ha mostrato alcune clip in cui si vede la gieffina che parla male di Giglio in confessionale. Lo ha definito arrogante, noioso e prepotente, ha anche detto che non capisce perché abbia partecipato al reality visto che ha sempre fatto il ‘comodino’. Helena Prestes ha anche detto che non è un suo amico e sperava che uscisse lui perché la sua presenza la infastidiva al Grande Fratello.

Scoppia la lite tra Helena Prestes e Giglio al Grande Fratello: cosa si sono detti in diretta

Con ironia Giglio ha replicato all’attacco della gieffina dicendo che pensa di essere un comodino di marca. Ci ha tenuto poi a precisare che non è mai andato contro di lei senza un motivo e ha cercato spesso di darle dei consigli. Lei ha però ribadito che è un comodino e che in sei mesi non ha mai visto niente di bello di lei, a parer suo l’ha sempre trattata con arroganza.

Helena Prestes ha anche accusato l’ex gieffino di essersi scagliato contro di lei anche nei momenti più difficili. Lui non si è detto d’accordo con lei, prima di scoprire di essere il primo eliminato della serata ha detto: “Arrivi sempre dove e come vuoi e pensare che ho sempre visto il bello di te. Ti fidi solo delle persone che vuoi tu”.