The Merry Gentleman, la commedia di Natale di Netflix

The Merry Gentlemen è una pellicola scritta da Marla Sokoloff (attrice e musicista) e diretta da Peter Sullivan che ha nel suo curriculum la regia di altre commedie romantiche tra cui spiccano molti titoli a tema natalizio – vedi Sotto il cielo del Natale (2022) e I 12 desideri di Natale (2011).



Nel cast figurano anche Sokoloff, Maxwell Caulfield, Colt Prattes ed Hector David Jr. e altri volti di numerosi titoli per la tv.

La trama di THE MERRY GENTLEMAN, LA COMMEDIA DI NATALE DI NETFLIX

A Natale tutti sono più buoni e più inclini a sostenere le cause altrui compiendo gesti altruistici.

È ciò che accade a Luke, il protagonista di The Merry Gentlemen, interpretato da Chad Michael Murray, che non riesce a dire di no alla richiesta di auto di Ashley (Britt Robertson) decisa a salvare dalla chiusura il vecchio locale dove si esibivano i suoi genitori.

La donna riuscirà a convincere Luke ad allestire uno spettacolo a tema natalizio, uno show danzante con un corpo di ballo tutto al maschile, del quale farà parte anche Luke.

La commedia su Netflix il 20 novembre

Le prime foto diffuse da Netflix della commedia che debutterà in streaming dal 20 novembre mostrano l’attore a torso nudo impegnato in una coreografia sensuale con altri ballerini avvenenti.

Le foto di scena mostrano momenti del balletto sul palco in stile Magic Mike e le reazioni delle spettatrici che sgranano gli occhi davanti allo show.



Altre foto mostrano l’avvicinamento tra i protagonisti tra i quali scoccherà certamente la scintilla, come nelle migliori rom-com.



Tra lucine, paesaggi innevati e costumi da Babbo Natale, ci sarà da emozionarsi e divertirsi.

