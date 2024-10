Cosa vedremo quest’anno a Natale nei cinema

Sarà il solito Natale ricco di uscite al cinema anche quello del 2024.

Si partirà con Oceania 2 il 28 novembre, il 63esimo Classico Disney, nonché il sequel di Oceania del 2016.

Oceania 2, film diretto da David G. Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, vede Vaiana e Maui partire, dopo tre anni, insieme a un nuovo e improbabile equipaggio marittimo per affrontare un’ardua ed entusiasmante avventura, diversa da qualsiasi altra abbiano mai affrontato.

Dopo aver ricevuto una chiamata del tutto inaspettata da parte dei suoi antenati esploratori, Vaiana si mette in viaggio nei mari lontani dell’Oceania, tra acque piene di pericoli e perdute da tempo.

Ma Natale è anche tempo di commedie al cinema: il 5 dicembre ecco Ops! È già Natale: film diretto da Peter Chelsom, vede i Randall, una coppia americana, formata da Abbie e Jacob (Lucy DeVito e Wilmer Valderrama), partire alla volta delle Dolomiti insieme alla figlia di 10 anni Claire (Antonella Rose) per far visita al nonno Lawrence (Danny DeVito). L’anziano ha un hotel sulle Alpi, dove la famiglia è solita ritrovarsi per il Natale. Questa volta, però, Abbie e Jacob hanno deciso di recarvisi per Ferragosto con una missione ben precisa: si stanno separando e vogliono che sia proprio Lawrence a comunicarlo a Claire.

NATALE AL CINEMA, LA DISNEY CONCEDE IL BIS

Ma la Disney non si fermerà ad Oceania: il 19 dicembre ecco il film di Mufasa: il Re Leone.

Prequel del classico Disney Il Re Leone (1994) e vede Rafiki, Timon e Pumbaa intenti a raccontare la storia di Mufasa, il padre di Simba, a un piccolo cucciolo di leone (Kiara, figlia di Simba e Nala), narrando l’ascesa di quello che è stato uno dei più grandi re delle Terre del Branco.

Ma a Natale torna anche Massimo Boldi con il suo A Capodanno tutti da me, ma la data di uscita ufficiale non è stata ancora ufficializzata.

Altri film poco natalizi usciranno anche in quel periodo: Kraven il cacciatore e Conclave potrebbero essere due grandi lavori, mentre a Capodanno ecco Il Signore degli Anelli – La Guerra dei Rohirrim, film diretto da Kenji Kamiyama, è ambientato diverso tempo prima degli eventi della Trilogia dell’Anello e racconta la storia di Helm Hammerhand, da cui prende il nome il Fosso di Helm, dove si scontreranno in seguito l’esercito d Théoden con quello di Saruman.