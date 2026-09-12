The Fifty 2, primi spoiler: ecco chi è già stato eliminato

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The Fifty 2 tornerà su Amazon prime video con una seconda edizione. In questi giorni stanno avvenendo le registrazioni delle nuove puntate del reality show che andrà in onda nel 2027 salvo cambi di programmazione dell’ultimo momento. In queste ore in rete stanno circolando indiscrezioni in merito ai concorrenti che potrebbero essere già stati eliminati dal The Fifty 2. Secondo alcuni rumors, Lorenzo Spolverato come Eugenio Colombo, Aida Nizar e Giacomo Urtis potrebbero essere già tornati a casa. Alcuni fans hanno notato che i quattro hanno iniziato a mettere dei segui su Instagram e quindi ad avere il telefono, il cui uso è proibito durante le riprese del programma.

Lorenzo Spolverato sarebbe stato eliminato da The Fifty 2

Lorenzo Spolverato sarebbe stato eliminato da The Fifty 2. Il modello milanese ed ex concorrente del Grande fratello non avrebbe trovato molta fortuna all’interno del reality show di Amazon prime video. Oltre a lui anche l’ex corteggiatore di Uomini e donne, Eugenio Colombo e Aida Nizar sarebbero stati eliminati. Proprio il volto televisivo spagnolo è finito al centro di alcune indiscrezioni lanciate da Lorenzo Pugnaloni. Il noto esperto di gossip ha riportato sui social che la donna avrebbe avuto una rissa con Sonia Lorenzini e Oriana Marzoli all’interno del programma.

Lorenzo Spolverato sfogo social (Screen Ig @lorenzospolverato_)