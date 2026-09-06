“Javier Martinez a The Fifty Italia?”: parla Helena Prestes

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Javier Martinez e Helena Prestes sono tra le coppie più amate dal pubblico italiano. I due sono finiti al centro dell’attenzione durante quest’estate a causa della loro decisione di vivere le loro vacanze separati. Una mossa che aveva alimentato voci di crisi poi seccamente smentite dalla famiglia di lui. In questi giorni, il nome dell’ex schiacciatore della Terni volley academy è finito prepotentemente alla ribalta per alcune indiscrezioni che lo vorrebbero come prossimo concorrente di un nuovo reality show di Amazon Prime Video. Secondo alcuni rumors, Javier Martinez potrebbe prendere parte alla seconda edizione di The Fifty, le cui riprese inizieranno tra pochi giorni. Una probabile partecipazione che ha scatenato la reazione da parte del popolo della rete. Un utente ha scritto in questo modo su Instagram, apparendo molto critico: “In questo mondo esistono solo i reality, andate a studiare, andate a scuola, fate dei corsi per entrare nel mondo del lavoro. Oggi nessuno ci pensa perché vanno in questi reality show dove vengono pagati senza fare niente.”

Helena Prestes difende l’eventuale partecipazione di Javier Martinez a The Fifty

Il commento dell’utente non ha lasciato indifferente Helena Prestes. La donna ha difeso l’eventuale partecipazione di Javier Martinez alla seconda edizione di The Fifty Italia in questo modo: “Sono nata in periferia con pochi vantaggi di partenza. Mi sono qualificata, parlo cinque lingue e sono stata direttrice di casting di un’azienda francese (senza laurea). Quindi no non mi serve una lezione su cosa serve per costruirsi un futuro. La tua idea che i reality rovinino i valori dei ragazzi è una mentalità vecchia. La televisione è solo un mezzo. L’intrattenimento non ha niente a che fare col percorso di studi di una persona.” La modella è stata tra le protagoniste della prima edizione di The Fifty dove ha sfiorato la vittoria.