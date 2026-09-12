Helena Prestes: “pensavo solo a lui”, la rivelazione

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Helena Prestes è tra le concorrenti del Grande fratello che hanno avuto più successo. La modella brasiliana è solita usare i social per condividere riflessioni, collaborazioni lavorative e avvenimenti che avvengono nel corso delle sue giornate. In queste ore, la 36enne di San Paolo è tornata a parlare dell’evento a cui ha preso parte nei giorni scorsi a Venezia. Helena Prestes ha partecipato ad un gala benefico avvenuto in collaborazione col Festival del cinema. Per l’occasione, la compagna di Javier Martinez ha indossato un lungo abito nero e uno scialle bianco che ha messo in risalto la sua figura slanciata. La donna ha corredato il tutto con un prezioso anello. L’ex gieffina ha quindi fatto sapere sui social: “Innamorata di questo anello proprio quando ho posato pensavo solo a lui, anche se l’abito mi ha incantato essendo super classico e elegante.”

Helena Prestes presente al gala dell’Amfar

Helena Prestes ha preso parte al gala benefico dell’Amfar, un’organizzazione internazionale che finanzia la ricerca scientifica per trovare una cura contro l’Aids e prevenire l’Hiv. La modella brasiliana ha partecipato all’evento senza Javier Martinez, impegnato nelle riprese della seconda edizione di The Fifty. Un’esperienza in Laguna che non era partita col piede giusto per la 36enne. In una storia postata sui social, l’ex finalista del Grande fratello aveva riferito che qualcuno le aveva rubato il telefono mentre si trovava in treno in direzione Venezia. Una spiacevole disavventura che non aveva impedito alla donna di incantare all’evento dell’Amfar.