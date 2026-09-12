Javier Martinez protagonista di The 50: intanto arriva una dedica speciale per lui

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Javier Martinez è attualmente impegnato nelle registrazioni della seconda edizione di The 50, il reality show di Amazon Prime Video. Il pallavolista argentino è stato scelto insieme ad altri 49 concorrenti per prendere parte alla nuova stagione del fortunato programma. Secondo alcune indiscrezioni, il compagno di Helena Prestes sarebbe tra i protagonisti delle riprese di The 50 a differenza di Lorenzo Spolverato che sarebbe già stato eliminato. Javier Martinez ha infatti deciso di mettersi nuovamente in gioco in un reality show in seguito all’esperienza fatta nel 2024 al Grande fratello dove arrivò alla fasi finali.

Javier Martinez e le dolci parole del nipote di Helena Prestes per lui

L’ex schiacciatore dells Terni volley academy si starebbe facendo notare nel corso delle riprese di The 50, in svolgimento attualmente in un castello in Emilia Romagna. Nel frattempo, Javier Martinez ha ricevuto una dolce dedica da parte di un suo piccolo ammiratore. Si tratta del nipote della sua compagna che ha usato delle dolci parole nei confronti dell’uomo. Il bambino in diretta con Helena Prestes su Tiktok ha dichiarato: “Io sono fortissimo ma Javier è il più forte del mondo.” Parole che hanno messo in evidenza il grande rapporto instaurato tra la famiglia di lei e l’attuale concorrente di The 50.