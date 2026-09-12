Far Away sbarca in prima serata? L’indiscrezione che farebbe felici i fans

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Far Away è tra le serie tv più seguite in questo momento in Italia. Le vicende ambientate a Mardin sono viste da oltre 2 milioni di telespettatori per uno share superiore al 23% sui teleschermi di Canale 5. Nonostante il grande successo ottenuto in televisione, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione che ha scioccato il pubblico. Far Away non andrà più in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5 a partire dal 21 settembre. Al suo posto, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di trasmettere Tutto per la mia famiglia.

Far Away sbarca in prima serata da ottobre?



Ma quale sarà il futuro di Far Away sui teleschermi di Canale 5? Secondo alcune indiscrezioni, la storia di Cihan ed Alya potrebbe andare in onda in prima serata sui teleschermi di Canale 5. La serie tv potrebbe essere trasmessa da inizio ottobre al giovedì sera. La dizi turca dai record potrebbe sfidare Doc-Nelle tue mani, la fiction con l’attore Luca Argentero che tornerà sui teleschermi di Rai 1 con una nuova stagione ricca di colpi di scena. Una decisione che potrebbe far felici i fans della serie tv turca, rimasti orfani del loro appuntamento nel pomeriggio di Canale 5.

Zerrin di Far Away (Screen Mediaset Infinity)