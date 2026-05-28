Temptation Island, la dolorosa rivelazione di Valeria Bigella: “Ero rimasta incinta, eravamo felici ma…”

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Valeria Bigella nel 2017 ha partecipato a Temptation Island insieme all’allora fidanzato Andrea Bruno, i due decisero di lasciare insieme il programma ma la relazione non durò a lungo.

In questi anni la Bigella ha ritrovato l’amore ed è molto felice, ospite del podcast 1% Donne ha fatto sapere che lei e il compagno stanno provando ad avere un figlio ma hanno dovuto fare i conti con dolorose delusioni. L’ex volto di Temptation Island ha svelato che era riuscita a rimanere incinta qualche mese fa, lo hanno scoperto il 31 dicembre ed erano felicissimi.

Valeria Bigella era in dolce attesa ma l’ha perso: cosa è successo dopo quella gravidanza

In preda all’entusiasmo rivelarono la dolce attesa ai familiari, due mesi dopo però alla coppia è crollato il mondo addosso quando hanno scoperto che avevano perso il loro bambino. Poco dopo ha fatto un altro transfer ma non è andato bene, ha anche rivelato che in queste circostante ti senti in colpa, hai paura e pensi che sia ingiusto.

Valeria Bigella e il compagno hanno fatto altri tentativi per esaudire il loro desiderio di avere un figlio, ma sono falliti tutti. In merito a ciò ha detto: “In questo ultimo anno ho fatto 4 transfer: due andati male, una biochimica, un aborto biochimico, e un aborto”. Il dolore che hanno provato è davvero tanto, però dopo aver riflettuto si è resa conto che nella vita ci sono cose più gravi ed è per questo che vuole continuare ad essere tenace senza perdere la speranza durante il percorso che stanno affrontando.