Welfare days: il Comune di Manfredonia premia l’associazione “Un Girasole per la Vita”

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In occasione dei Welfare Days del 27-28 maggio, l’associazione Un Girasole per la Vita ha ricevuto un importante riconoscimento per essersi distinta sul territorio grazie al proprio impegno sociale.

A ritirare il premio è stata Caterina, madre di Mariarosa tragicamente scomparsa a sedici anni e mezzo nel marzo del 2015, nel cui nome Un Girasole per la Vita é nata. “Un Girasole per la Vita nasce dal dolore, ma anche dalla volontà di trasformarlo in aiuto concreto per gli altri”, ha dichiarato Caterina.



Tra le iniziative promosse, la marcia silenziosa organizzata il 10 settembre 2025 in occasione del ventisettesimo compleanno di Mariarosa e della Giornata nazionale per la prevenzione del suicidio e l’inaugurazione di una panchina commemorativa dedicata a Mariarosa, con un numero telefonico attivo per offrire vicinanza e ascolto a chiunque stia attraversando un momento di fragilità.

L’obiettivo dell’associazione é entrare in contatto con i più giovani e creare spazi di confronto e sensibilizzazione.

Sebbene Un Girasole per la Vita sia nata ufficialmente nel febbraio scorso, dietro l’associazione vi è oltre un anno di lavoro, incontri, confronti e costruzione di una rete fatta di volontari e professionisti, che hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per un obiettivo comune. In pochi mesi, l’associazione è riuscita a portare il proprio messaggio a oltre cinquecento persone tra il comune di Manfredonia e quello di Monte Sant’Angelo. L’obiettivo è continuare ad avvicinarsi ai più giovani, installare con loro un rapporto di fiducia e continuare altresì a divulgare il proprio messaggio nei comuni limitrofi e in altre realtà del territorio.

Un Girasole per la Vita desidera rivolgere un caloroso ringraziamento al Comune di Manfredonia, in particolare al sindaco Domenico La Marca e all’assessora al Welfare e alla Cultura, Maria Teresa Valente, che hanno sostenuto l’iniziativa sin dalla sua fase embrionale, consentendo all’associazione di esprimersi al meglio sul territorio.