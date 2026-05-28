Renato Biancardi e Lucia Ilardo insieme a Napoli dopo il GF Vip: cosa è successo tra loro

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Sembrava esserci stato un palese distacco tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi dopo il Grande Fratello Vip. Tra loro si era creata una certa intesa nella casa più spiata dagli italiani, lui aveva anche ammesso di provare qualcosa per lei.

Dopo il reality però quella complicità sembrava essere svanita, si era chiaramente capito anche durante una diretta social dell’ex gieffina. Nelle ultime ore però si sono mostrati insieme, come aveva già anticipato sui social Lucia Ilardo si è recata a Napoli e ne ha approfittato per trascorrere del tempo con Renato.

Lucia Ilardo e Renato Biancardi complici a Napoli: gli ex gieffini si mostrano insieme sui social

Gli ex volti del Grande Fratello Vip hanno trascorso una serata insieme in un noto ristorante napoletano, sono stati proprio loro a postare alcuni scatti sui social che li ritraevano complici e felici. In una delle foto l’ex gieffino mostra un piatto in cui c’è il nome di Lucia, in un altro scatto la bacia affettuosamente sulla guancia.

Dopo un loro allontanamento Lucia Ilardo e Renato Biancardi hanno deciso di continuare a frequentarsi anche dopo il reality o hanno trascorso una serata in amicizia mentre lei si trova a Napoli? Oltre agli scatti nessuno dei due al momento ha rotto il silenzio per fare chiarezza in merito al loro rapporto.