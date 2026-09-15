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Visita all’Arcangelo Michele in un pomeriggio con particolare fede

Il cancello ,il cielo sopra il mio cuore libero. Le tante scale con mura pieni di segni del tempo,millenni della pietra bianca ,tra forme di mani ,piedi ,scritte infossate tra le basse volte di polvere ,che raccontano storie ,e poi ancora tante scale ,prima di scendere nelle grotte .

Poi la Grotta principale dell’Arcangelo Michele, un’amosfera,fuori dal tempo ,piena vita ,di un Gargano -che esalta la grazia della terra e dell’ania ,in un forte silenzio assordante tra rocce bagnate e tante immagini sacre ,piene di spiritualità dove il cuore tocca la statua – che ti guarda e ti illumina la fronte di pace.

Foto e testo di Claudio Castriotta