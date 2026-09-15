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Screening oncologici di prossimità. Mammomobile di nuovo in marcia: le tappe del mese di settembre

Screening oncologici gratuiti vicino casa, a bordo dell’ambulatorio mobile di ASL Foggia. Il Mammomobile torna a percorrere il territorio della Capitanata per raggiungere gli utenti direttamente nei comuni di residenza, facilitando l’accesso ai controlli periodici.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di superare le difficoltà legate agli spostamenti verso le strutture sanitarie e rendere più semplice e agevole l’adesione alle campagne di prevenzione per il carcinoma della cervice uterina, della mammella e per il tumore al colon-retto. L’adesione è volontaria.

IL CALENDARIO: DOVE E QUANDO

Il calendario si inserisce nel quadro del Piano Regionale di Prevenzione ed è stato definito dal Centro Screening aziendale in collaborazione con le Amministrazioni comunali. Sette le tappe già organizzate sino alla fine di settembre:

17 settembre – Anzano di Puglia: piazza Municipio, dalle ore 9 alle ore 13, mammomobile, Hcv e color retto;

18 settembre – Sant’Agata di Puglia: piazza Perillo, dalle ore 9 alle ore 13, mammomobile, Hcv e colon retto;

19 settembre – San Marco in Lamis: Villa Comunale, dalle ore 9 alle ore 13, mammomobile, Hcv e colon retto;

21 settembre – Accadia: Palazzetto dello Sport, dalle ore 9 alle ore 13, mammomobile, Hcv e colon retto;

22 settembre – Castelluccio dei Sauri: Distretto Socio Sanitario, dalle ore 9 alle ore 13, mammomobile, Hcv e colon retto;

24 settembre – Roseto Val Fortore: piazza Municipio, dalle ore 9 alle ore 13, mammomobile, Hcv e colon retto;

28 settembre – Celle San Vito: piazzale Magrone, dalle ore 9 alle ore 13, mammomobile, Hcv e colon retto.

MAMMOGRAFIA

L’invito ad aderire allo screening per la diagnosi precoce del tumore al seno è rivolto alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni

HCV

Lo screening HCV, attraverso l’identificazione del virus dell’Epatite C, è rivolto a donne e uomini di età compresa fra i 36 e 56 anni.

COLON RETTO

Per lo screening del colon-retto, attraverso la ricerca del sangue occulto nelle feci, gli operatori di ASL Foggia rilasceranno un coupon, da presentare nelle farmacie convenzionate, per ritirare il kit. L’invito ad aderire è rivolto a donne e uomini di età compresa tra 50 e 69 anni

COME ADERIRE AGLI SCREENING

L’adesione agli screening è volontaria e gratuita.

Per prenotare la visita è possibile:

– chiamare il numero verde 800 957 773 (attivo dal lunedì al venerdì, ore 9:00-13:00)

– scrivere all’indirizzo e-mail segreteriascreening@aslfg.it.

– utilizzare il QR code presente sulle locandine degli eventi.

Al momento dell’esame, è necessario esibire la tessera sanitaria.

LA PREVENZIONE SALVA LA VITA

“La prevenzione è una scelta che salva la vita: è uno degli strumenti più efficaci che abbiamo per prenderci cura della nostra salute, prima ancora che compaiano sintomi”, spiega Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale di ASL Foggia. “Gli screening – prosegue – consentono di individuare precocemente eventuali alterazioni e, quando necessario, di intervenire tempestivamente, aumentando le possibilità di cura”.

“I programmi sono gratuiti, richiedono pochi minuti e non sono dolorosi”, sottolinea Elvira Sparacia, coordinatrice del Centro Screening di ASL Foggia. “La diagnosi precoce può fare una differenza sostanziale nel percorso di una persona e può contribuire a ridurre la necessità di trattamenti più invasivi. L’attività dell’ambulatorio mobile – aggiunge – risponde a una precisa strategia di prevenzione di prossimità: portare i servizi direttamente sul territorio significa rendere più facile l’accesso alla prevenzione e offrire un’opportunità concreta anche a chi può incontrare maggiori difficoltà nel raggiungere le strutture sanitarie. Partecipare alle campagne vuol dire prendersi cura di sé, della propria salute e del proprio futuro. La diagnosi precoce non è soltanto una questione clinica: è un atto di responsabilità verso se stessi e verso chi ci sta accanto”,conclude Sparacia.