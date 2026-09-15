Il Gargano sul tetto d’Italia: la braceria “El Fuego” di San Menaio in finale a “The Golden Steak”!

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C’è profumo di vittoria (e di ottima carne) sul Gargano! Il ristorante braceria El Fuego di San Menaio è ufficialmente tra gli 8 migliori maestri della griglia di tutta Italia.

I fratelli Matteo e Manuel Biscotti, veri protagonisti della competizione e supportati dal preziosissimo aiuto del terzo fratello nelle sfide a squadre, hanno sbaragliato la concorrenza al prestigioso campionato nazionale di cottura su brace “The Golden Steak”, conquistando un meritatissimo posto in finale.

Il 19 Settembre a Pisa i ragazzi del Gargano si giocheranno il tutto per tutto per conquistare l’ambito titolo di Miglior Grigliatore d’Italia, in un grande evento che sarà trasmesso anche in TV.

“Siamo immensamente orgogliosi di portare un traguardo e una figura professionale come questa nel nostro amato Gargano“, raccontano i fratelli Biscotti. E ora tutto il territorio è pronto a sostenere questa eccellenza locale. In un territorio in cui il “Pesce” la fa da padrone a tavola, un ristorante che si conferma di alto livello per la qualità della carne è da tuterale.

In bocca al lupo ai ragazzi di “El Fuego”: accendete le braci e portate il Gargano alla vittoria!

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