Francesco Chiofalo rompe il silenzio sui social dopo l’ultimo intervento: “Per ora ho preferito…”

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Nell’ultimo periodo si è parlato spesso di Francesco Chiofalo e della sua ossessione per gli interventi estetici, specie dopo la sua ospitata a Belve. Ne ha più volte parlato anche la sua fidanzata Manuela Carriera a La volta buona.

Nelle scorse settimane l’influencer aveva fatto sapere che a breve avrebbe fatto un nuovo intervento di chirurgia e che sarebbe stato il primo a farlo perché fino ad ora non era mai stato legale. Quale? Il tatuaggio istantaneo. Nei giorni scorsi la compagna ha fatto sapere che lo ha fatto in anestesia totale e nelle scorse ore lui ha rotto il silenzio sui social.

Francesco Chiofalo si è sottoposto ad un nuovo intervento: cosa ha rivelato sui social

Ieri tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram il noto influencer ha fatto sapere di essersi sottoposto all’intervento per il tatuaggio istantaneo per tatuarsi tutta la schiena. Ha ribadito che si tratta di un’operazione sconosciuta perché in Europa è stata appena legalizzata.

Ai suoi seguaci ha poi spiegato: “Permette di tatuarsi tatuaggi enormi (anche tutto il corpo) istantaneamente e senza dolore“. Tantissimi sono i messaggi di supporto che gli sono arrivati, in moltissimi in preda alla curiosità gli hanno chiesto come sia andato l’intervento e il risultato del tatuaggio. Francesco Chiofalo al momento però non ha rivelato dettagli, ha infatti aggiunto: “Per ora ho preferito staccare un attimo dai social e tenere tutto quello che è successo per me”.