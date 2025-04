Tapiro d’oro per Helena Prestes: nuovo attacco dell’ex gieffina contro Zeudi Di Palma

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione del Grande Fratello che si è conclusa lunedì 31 marzo 2025. Nella casa più spiata dagli italiani si è resa protagonista di molte dinamiche ed erano in molti a pensare che avrebbe vinto lei.

Durante la finale del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 si è contesa la vittoria con Jessica Morlacchi, però si è classificata seconda. Proprio per il suo secondo posto l’invitato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli, le ha consegnato il tapiro d’oro dicendole che per tutti lei era la vincitrice del Grande Fratello. Helena Prestes ha però ribadito che si sente comunque vincitrice perché nella casa ha trovato l’amore, la sua relazione con Javier Martinez sta procedendo a gonfie vele dopo il reality.

Helena Prestes riceve il Tapiro d’oro e si scaglia contro Zeudi Di Palma: cosa ha detto l’ex gieffina

Dopo aver consegnato il tapiro d’oro alla modella brasiliana l’inviato di Striscia la notizia le ha chiesto quali sono gli ex gieffini che le fanno meno simpatia. Lei senza girarci troppo intorno ha fatto i nomi di Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma.

Vittorio Staffelli subito dopo le ha fatto notare che l’ex Miss Italia ha esultato come se avesse vinto lei il Grande Fratello quando Alfonso Signorini ha proclamato Jessica Morlacchi come vincitrice del reality. Helena Prestes si è quindi scagliata per l’ennesima volta contro l’ex amica dicendo: “Fino a due sere prima mi faceva solo complimenti. Amici, amici e poi ti rubano la bici“.