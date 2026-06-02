Affari Tuoi, Denise e Azzurra applicano la strategia “perfetta” che conquista un finale da soldi sicuri

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Archiviata l’avventura del lucano Donato, che si è ritrovato protagonista di un passo falso, Affari Tuoi ha lasciato spazio alla concorrente del Lazio. Denise, arrivata in studio insieme alla sorella Azzurra, ha messo in campo una strategia sorprendentemente efficace, che l’ha condotta verso un finale da soldi sicuri, vissuto con il fiato sospeso fino all’ultimo istante.

Chi è Denise, la concorrente di Affari Tuoi del 2 giugno

Denise e Azzurra arrivano da Vallerotonda. Denise è un carabiniere e ha 35 anni, mentre Azzurra è architetto ed è la sorella maggiore. Tra loro c’è un legame profondo, quasi istintivo, un’intesa che ha colpito il pubblico in studio e reso la loro partita ancora più intensa.

La partita, la strategia applicata garantisce una vincita sicura

Tutto ha avuto inizio con il numero 15, pescato casualmente dalla ruota a inizio puntata. Da quel momento, Denise e Azzurra hanno affrontato il Dottore affidandosi a una strategia familiare che hanno ribattezzato “perfetta”. In pratica, quando la sorella indicava un pacco preciso, invece di prenderlo, Denise lo apriva, seguendo un meccanismo tutto loro, fatto di intuito e complicità. Ad un tratto è arrivato il cambio: via il 15 per il 2.

Una scelta dopo l’altra le ha portate fino a un finale carico di tensione, con 15.000 euro da una parte e 100.000 euro dall’altra. Quando il Dottore ha proposto un assegno da 50.000 euro, le due sorelle hanno deciso di non rischiare e fermarsi. Nel loro pacco numero 2 c’erano 15.000 euro, una conferma che la loro decisione è stata più che saggia, chiudendo la partita con un sorriso, un sospiro di sollievo e un ricco assegno da 50.000 euro in gettoni d’oro.