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Scontro scooter-auto a Manfredonia, perde la vita un 14enne

Un ragazzo di 14 anni a Manfredonia ha perso la vita in un tragico incidente tra uno scooter ed un auto in Località Posta del Fosso, uscita Manfredonia Centro.

Il mezzo a due ruote, con due minori a bordo, si è scontrato, per cause ancora da accertare, con una Fiat Panda: il 14enne ha perso la vita sul colpo, mentre il conducente è stato trasportato con l’elisoccorso ed al momento non sono state rese note le sue condizioni.