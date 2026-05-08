Studenti dalla Romania accolti dal Parco Nazionale del Gargano

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Il Parco Nazionale del Gargano ha accolto gli studenti provenienti dalla Romania, protagonisti del progetto Erasmus dell’Istituto “Dante-Galiani” di San Giovanni Rotondo.

Li ho incontrati e con loro abbiamo discusso delle meraviglie della nostra terra, che i giovani studenti hanno avuto il privilegio di visitare e vivere.

I loro occhi entusiasti ed i loro sorrisi hanno raccontato meglio di mille parole la gioia per aver conosciuto le bellezze di Monte Sant’Angelo, di Mattinata, di Baia delle Zagare, del Santuario di San Michele.

Luoghi che non dimenticheranno e che, ne sono certo, saranno promossi in Romania attraverso la loro esperienza.

Anche con queste iniziative è possibile promuovere il Gargano. Anche i più piccoli possono diventare ambasciatori di questo straordinario territorio.

Scopri, vivi, ricorda. Perché il Gargano non è solo una meta, ma un luogo che parla al cuore.